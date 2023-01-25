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Трамваи № 7 и 13 задерживаются на улице Стромынка

Полина Долганова
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Трамваи № 7 и 13 задерживаются на улице Стромынка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Трамваи № 7 и 13 задерживаются на улице Стромынка в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Из-за случившегося маршруты транспорта были временно изменены.

Москвичам рекомендуется быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что пассажиры автобусов на компенсационных маршрутах на участке между временно закрытыми станциями столичной подземки «Автозаводская» и «Орехово» совершили свыше 6,7 миллиона поездок за период с ноября по декабрь прошлого года.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»12 ноября был закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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