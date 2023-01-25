Эксперт назвал причины падения цен на iPhone в России

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Причиной падения цен на iPhone в России могло стать налаживание поставок по параллельному импорту. Об этом рассказал аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

На «Яндекс Маркете» Phone 14 Pro с объемом памяти в 128 гигабайт продается за 86 099 рублей, в начале января стоимость смартфона составляла от 90 тысяч рублей.

— Снижение цены может быть связано с отлаживанием поставок по параллельному импорту, — пояснил Бойко.

Падение цены на iPhone также может объясняться переходом многих пользователей на смартфоны под Android, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года в интернете появился предполагаемый концепт нового iPhone 15 Pro, созданный дизайнером с ником @atuos_user. Фотографиями он поделился в своем микроблоге.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».