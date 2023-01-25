«Запредельная гнида»: радиоведущий Гаспарян раскритиковал Слепакова за глумление над ВС РФ

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Российский юморист Семен Слепаков получил волну хейта из-за глумления в своей новой песне над российскими солдатами. Так, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем Telegram-канале жестко раскритиковал автора-песенника за его последнюю композицию.

— Слепаков — совершенно запредельная гнида и сволочь, — отметил он.

Журналист Андрей Сидорчик в свою очередь предложил Слепакову исполнить такую же песню про израильского солдата.

— Очень хочется посмотреть, как долго продлится после этого твое пребывание на Земле обетованной, — заключил он в своем канале в Telegram.

Сенатор Константин Долгов заявил, что шоумена необходимо лишить российского паспорта за дискредитацию Вооруженных Сил России. По его словам, в Израиле, куда переехал Слепаков, подобный юмор вряд ли бы оценили.

Популярный российский юморист Семен Слепаков покинул Россию из-за ситуации на Украине. В настоящее время он находится на территории Израиля. В сентябре 2022 года помощница Семена Слепакова подтвердила, что комик находится не в России. По ее словам, с ним все хорошо.

Телеведущий Вячеслав Манучаров прокомментировал отъезд Слепакова из России. Он отметил, что «крысы бегут первыми, если думают, что корабль тонет».