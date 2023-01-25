Россияне не смогут уйти на пенсию по возрасту в 2023 году

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Россияне не смогут выйти на пенсию по возрасту в этом году. Об этом стало известно в среду, 25 января.

Такая ситуация будет также в 2025 и 2027 годах. Причиной является наступивший экватор пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию. Переходный период будет сохраняться до 2028 года.

При этом право на досрочную пенсию останется у некоторых граждан: среди них безработные предпенсионеры, обладатели длительного трудового стажа, многодетные матери, сотрудники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера и работники культуры, образования и здравоохранения, передает «Москва 24».

С 2023 года в стране начали действовать новые правила доставки пенсий. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц.

До этого председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «ВМ», что приемлемый размер пенсий для россиян составляет 2–2,5 прожиточного минимума. Он отметил, что в стране нужно сформировать дополнительные источники для повышения уровня выплат.