Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения Ракова начала работать в АСИ

Фото: roscongress / Алексей Лощилов

Экс-заместитель главы министерства просвещения России Марина Ракова начала работать в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для трудоустройства Раковой есть правовые основания.

В пресс-службе АСИ добавили, что Ракова занимается в агентстве социальными проектами. Согласно постановлению суда, она не может покидать место жительства в период с 22:00 до 06:00. В остальное время ее деятельность не ограничена, передает РИА Новости.

Марина Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения России в ФИРО РАНХиГС. Какие-либо работы в образовательной организации эти люди не выполняли, а заработная плата начислялась регулярно. Таким образом, учебному заведению был причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

Она была заключена под стражу в 2021 году. Обвиняемыми по делу также проходят ректор «Шанинки» Сергей Зуев, несколько бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.