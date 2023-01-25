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Расследование в отношении бывшего замминистра Раковой и ее соучастников завершено

Степан Жирнов
Происшествия
Расследование в отношении бывшего замминистра Раковой и ее соучастников завершено
Фото: roscongress / Анна Горбань

Расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ее соучастников, завершено. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в среду, 25 января.

По данным ведомства, следствие собрало достаточное количество доказательств вины фигурантов. Сами подозреваемые признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность возместить ущерб. Теперь уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Также по этому делу проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, а также бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин. Ранее считалось, что в преступной схеме фиктивного трудоустройства сотрудников участвовал и бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, однако 14 октября 2022 года уголовное преследование в его отношении прекратили.

Москва МВД Расследования Уголовные дела Мошенничество
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