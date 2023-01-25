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Экипажи Дорожного патруля ЦОДД помогли москвичам более 2,2 тысячи раз в 2023 году

Полина Долганова
Город
Экипажи Дорожного патруля ЦОДД помогли москвичам более 2,2 тысячи раз в 2023 году
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Экипажи Дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с начала года пришли на помощь москвичам уже 2224 раза. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В рамках своей работы экипажи оформляли европротоколы, меняли пробитые колеса, запускали двигатели, а также буксировали машины с дороги и помогали при авариях.

В машине каждого экипажа Дорожного патруля ЦОДД есть огнетушители, аптечка, домкрат, набор инструментов, буксировочные ремни, дорожные конусы и многое другое, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что разработка студентов Российского университета транспорта (МИИТ) на основе технологий нейросети даст возможность сделать управление дорожным движением более эффективным.

Это стало возможным за счет оптимизации работы светофоров и управления автобусными пассажирскими перевозками. Заказчиком проекта является Центр организации дорожного движения.

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