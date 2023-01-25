Шольц исключил отправку солдат и самолетов на Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет отправлять самолеты и своих военнослужащих на Украину.

— Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае... Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться, — сказал политик.

Он напомнил о заявлении Североатлантического альянса, сделанном еще в начале конфликта между Россией и Украиной, что военно-политический блок будет выступать за бесполетную зону над украинской территорией. По мнению Шольца, «в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется», передает ТАСС.

До этого германское издание Der Spiegel сообщило, что Шольц принял решение передать ВСУ танки Leopard 2. В частности, речь идет о роте танков модели 2A6, находящихся на вооружении германских войск.

Представители политического руководства 12 стран согласились передать украинской стороне около 100 немецких танков Leopard при условии, если власти Германии дадут на это разрешение.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать, подчеркнул специалист.