Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шольц исключил отправку солдат и самолетов на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц исключил отправку солдат и самолетов на Украину
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет отправлять самолеты и своих военнослужащих на Украину.

— Наземные войска мы не будем отправлять ни в коем случае... Этого не было сейчас и не будет в будущем. На это все могут положиться, — сказал политик.

Он напомнил о заявлении Североатлантического альянса, сделанном еще в начале конфликта между Россией и Украиной, что военно-политический блок будет выступать за бесполетную зону над украинской территорией. По мнению Шольца, «в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется», передает ТАСС.

До этого германское издание Der Spiegel сообщило, что Шольц принял решение передать ВСУ танки Leopard 2. В частности, речь идет о роте танков модели 2A6, находящихся на вооружении германских войск.

Представители политического руководства 12 стран согласились передать украинской стороне около 100 немецких танков Leopard при условии, если власти Германии дадут на это разрешение.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать, подчеркнул специалист.

Украина Германия Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте