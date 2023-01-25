«Молятся на бабки»: в Совфеде призвали лишить Слепакова источников финансирования

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Исполнившего сатирическую песню про спецоперацию комика Семена Слепакова необходимо лишить источников финансирования в России. Об этом в среду, 25 января, заявил сенатор Константин Долгов.

— Никаких концертов, никаких корпоративов, отрезать денег — федеральных и частных. Они молятся только на бабки, — сказал политик.

По мнению сенатора, такие люди должны нести ответственность за нарушение законов и дискредитацию российской армии. Самого же Слепакова, который является гражданином России, следует судить по российскому же законодательству, передает слова Долгова РИА Новости.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что Слепакова следует лишить гражданства за исполненную им песню.

По мнению депутата, своим творчеством юморист «старается разобщить людей». Сенатор Константин Долгов также предложил лишить Слепакова российского паспорта.

Музыкант Юрий Лоза заявил «Вечерней Москве», что песня Слепакова «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии».