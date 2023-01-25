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Собянин: Более 40 заявок отобрано на статус резидента кластера «Ломоносов»

Евгений Жуков
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Собянин: Более 40 заявок отобрано на статус резидента кластера «Ломоносов»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, инновационный научно-технологический центр МГУ Воробьёвы Горы Карта всех событий

Из 300 заявок на получение статуса резидента кластера «Ломоносов» были отобраны 44. Об этом в среду, 25 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это высокий конкурс: на одно место — шесть заявок. Всего будет 50 инвесторов, 25 уже получили резидентский статус. Ряд из них приступили к работе. Это медицина и биотехнологии, геотехника и промышленная технология, беспилотные системы и информационные технологии, — сказал глава города.

Он также добавил, что в течение года все 50 компаний начнут свою деятельность. Кластер «Ломоносов» будет флагманским центром для развития всей научно-технологической долины, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли здание кластера «Ломоносов» инновационного центра МГУ. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

Также Путин поддержал идею создать систему навигации по всей территории МГУ. Он выразил мнение, что в реализации этих планов может помочь Собянин, который «очень многое сделал» для того, чтобы проект развития МГУ состоялся.

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