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«Вурдалачьи вопли»: в Московском зоопарке рассказали о рыке пумы Габриэля

Евгений Белоусов
Город
«Вурдалачьи вопли»: в Московском зоопарке рассказали о рыке пумы Габриэля
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка стали часто слышать на территории зоосада странные «леденящие душу звуки». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка в среду, 25 января.

— Сотрудник пошел на разведку под покровом раннего вечера, как раз в разгар вурдалачьих воплей, — говорится в сообщении.

Подозрения пали на волков или кого-то из семейства кошачьих. Оказалось, что источником жутких криков был Габриэль — самец пумы. Его даже удалось снять на видео в самый разгар воплей.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Однако выяснилось, что в присутствии людей Габриэль предпочитает хранить молчание. Теперь сотрудники стараются подгадать момент, чтобы еще раз снять рычащую пуму, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

20 января в честь Дня осведомленности о пингвинах сотрудники Московского зоопарка предложили своим пернатым подопечным поиграть с мыльными пузырями. Пресс-служба зоосада опубликовала видео, где показала игру пингвинов с пузырями.

Помимо этого, в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

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