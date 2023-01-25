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Медведев назвал Валенсу «проплаченным подстрекателем» из-за слов о России

Евгений Жуков
В мире
Медведев назвал Валенсу «проплаченным подстрекателем» из-за слов о России
Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях «прикончить» Россию и Китай с помощью Германии.

— Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии, — написал он в англоязычном Twitter.

Умения «проплаченного секретной службой» социалистической Польши «подстрекателя» говорят сами за себя, резюмировал Медведев.

До этого Валенса заявил, что Польше и Германии выпала уникальная возможность «разобраться» с Россией. Он подчеркнул, что больше подобного шанса может не представиться.

В 2022 году Валенса выступил с предложением «расчленить» Россию. Политик добавил, что следует «форсировать смену политического строя» в стране.

Недавно бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в самом начале спецоперации России польское правительство всерьез рассматривало вариант раздела Украины.

Дмитрий Медведев Польша Россия Германия
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