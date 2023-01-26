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Мельникова объяснила, почему она не снимается в перезапуске «Папиных дочек»

Егор Провоторов
Общество
Мельникова объяснила, почему она не снимается в перезапуске «Папиных дочек»
Фото: Youtube / Kroliq

Съемки перезапуска сериала «Папины дочки» стартовали в России. Однако в актерском составе не нашлось места артистке Дарье Мельниковой, которая играла в оригинальном проекте. Сама знаменитость высказалась об этом на своей странице в одной из социальных сетей.

В частности, актриса подтвердила, что больше не будет принимать участия в съемках популярной франшизы. Она отметила, что не знает причин, однако догадывается о них.

— Продюсеры так решили. Мое согласие на съемки было ностальгией и весельем, но у продюсеров видимо другие цели и риски, так бывает, — отметила Мельникова. Многие подписчики артистки уже выразили слова поддержки знаменитости.

При этом в перезапуске ситкома зрители увидят полюбившихся персонажей в исполнении Лизы Арзамасовой, Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Филиппа Бледного и Ольги Волковой.

До этого на Мельникову обрушились негативные комментарии после высказываний ее бывшего мужа Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ). На ее странице в соцсетях появилось множество оскорбительных комментариев. Несмотря на хейт, звезда сериала «Папины дочки» старается держаться достойно и не отвечает на негатив.

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