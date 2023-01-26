Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в российскую столицу

Фото: Telegram/ Посольство США в Москве

Новый посол США в Москве Линн Трейси прибыла в российскую столицу. Об этом в четверг, 26 января, сообщили представители американской дипмиссии в РФ.

— С возвращением в Россию, посол Трейси! — написали в Telegram-канале американского посольства, опубликовав фотоснимок с дипломатом в аэропорту Внуково-2.

Сенат конгресса Соединенных Штатов утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря прошлого года. Она приняла присягу в своем новом качестве 9 января.

Накануне дипломат встречалась в Вашингтоне с послом России в США Анатолием Антоновым. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Трейси не обсуждала с главой российской дипмиссии какие-либо формы переговорного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат заявил, что этим должны заниматься представители Украины, а США готовы предоставить поддержку «при необходимости».

Новый посол США в России на своем посту должна будет заняться вопросом обеспечения диппредставительства кадрами, заявлял до этого Прайс. В частности, работа коснется возобновления выдачи виз в Москве.