Расписание поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 28 по 29 января

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с 28 по 29 января расписание поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет изменено. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 26 января.

Ограничения продлятся с 12:40 28 января по 17:00 29 января. Это связано с проведением подготовительных работ к открытию четвертого направлений Московских центральных диаметров (МЦД-4).

На время действия ограничений интервалы поездов будут увеличены до 25 минут. Также часть составов отменят. Поезда, следующие в направление Москвы, не будут останавливаться на станции Поклонная, передает официальный сайт мэра столицы.

В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год. Согласно документу, запуск МЦД-3 запланирован на август, а МЦД-4 — на сентябрь.

20 января стало известно, что летом 2023 года в столице пройдет открытие обновленного остановочного пункта МЦД-1 Тимирязевская. В ходе работ специалисты уже построили две новые платформы с навесами на всю длину в форме «ласточкиного хвоста».