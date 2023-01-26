Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский метрополитен закупит 38 инновационных мотовозов

Араз Салехов
Город
Московский метрополитен закупит 38 инновационных мотовозов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом и следующих годах столичный метрополитен собирается закупить 38 инновационных мотовозов. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новые мотовозы оснащены кабиной машиниста с улучшенной шумоизоляцией и эргономичными пультами управления, системой кондиционирования воздуха и дополнительными местами для перевозки специалистов, — говорится в сообщении.

Напомним, что контракт на поставку поездов заключили в конце прошлого года. С помощью мотовозов промывают тоннели, привозят в них новые рельсы и убирают устаревшие, доставляют оборудование на объекты инфраструктуры метро и специалистов в места проведения работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что свыше 60 базовых станций для работы Wi-Fi установят в тоннелях и на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В общей сложности в столичном метро действует 153 базовых станции для стабильной работы сети Wi-Fi.

23 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние 10 лет в Московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест. Самыми популярными профессиями, уточнил московский мэр, стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования и другие.

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте