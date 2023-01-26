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Москвичам рассказали, как чистят в снегопады трамвайные пути в городе

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали, как чистят в снегопады трамвайные пути в городе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В случае снегопада в столице путь для трамваев заранее прокладывают специальные снегоуборочные вагоны. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Как правило, они выходят на борьбу с сугробами по ночам. Неофициально эту технику называют «снежками». Работа «снежков» нужна только в холодное время года, — говорится в сообщении.

В общей сложности в столичном трамвайном парке насчитывается 15 таких спецвагонов. Работа подобной техники позволяет трамваям двигаться по маршрутам без задержек в непогоду, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в этом и следующих годах столичный метрополитен собирается закупить 38 инновационных мотовозов. С помощью мотовозов промывают тоннели, привозят в них новые рельсы и убирают устаревшие, доставляют оборудование на объекты инфраструктуры метро и специалистов в места проведения работ.

Дептранс Москвы рассказал, как поддерживает тепло в городском транспорте — как уточняется, сохранить тепло в автобусах, электробусах и трамваях также помогают кнопки адресного открытия дверей, а температуру батарей электробусов поддерживает система терморегулирования.

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