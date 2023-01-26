Рогов заявил, что ВСУ планируют весной контрнаступление на Бердянск и Мелитополь

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Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления в конце марта — начале апреля. Об этом в четверг, 26 января, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой, — пояснил он.

При этом вариант такого наступления будет зависеть от того, где линия фронта будет находиться. Ключевыми направлениями для украинских властей являются Мелитополь и Бердянск, цитирует Рогова РИА Новости.

До этого чиновник заявил, что украинские войска 26 января попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, российские подразделения открыли огонь. По его словам, в ночное время суток боевики Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку скрыто прорваться на позиции ВС РФ на другом берегу из района островов у Новой Каховки.

Также стало известно, что украинская армия сосредоточила большую группировку на Запорожском направлении и готовится к контрнаступлению. В общей сложности там обнаружено около 40 тысяч солдат.