Около 100 километров барьерных ограждений отремонтировали на столичных дорогах в 2022 году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали около 100 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате ДТП. Об этом в четверг, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Ремонт барьерных ограждений — одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 100 километров таких конструкций, — отметил он.

Как уточняется, все работы были выполнены в кратчайшие сроки. По словам заммэра, чаще всего ремонт барьерных ограждений проводится на участках МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира.

Также стало известно, что специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего и низкого давления в столичном районе Косино-Ухтомский. В ходе работ они установили на стальном фасадном газопроводе специальные краны, которые в случае необходимости обеспечат возможность оперативно перекрыть или подать газ в квартиры.

Также специалисты начали капремонт музыкального светодинамического фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно» в ЮАО. По словам Бирюкова, в ходе эксплуатации объекта возникли повреждения покрытия парапетов и чаши. Помимо этого, понадобится заменить насосы и прочее оборудование, а также обновить акустическую и электронную системы управления.