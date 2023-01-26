Экс-офицер ФРГ назвал актом отчаяния поставку танков Украине

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Реализация поставок танков Украине является актом отчаяния, существенного влияния на ход конфликта они оказать вряд ли смогут. Об этом в четверг, 26 января, заявил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

— Я не вижу тут пространства для размышлений, что эти поставки могут помочь достичь перелома в ходе войны. Мне кажется, что это, скорее, акт отчаяния, направленный на то, чтобы боеспособность и боевой дух украинской армии не распались окончательно, — сказал он.

По словам Розе, для эффективного ведения боевых действий при помощи данных машин необходим целый комплекс скоординированных действий бронетанковых и механизированных войск. Для этого в свою очередь требуется практическое обучение войск, что требует много времени, передает РИА Новости.

Накануне Германия приняла решения реализовать поставку тяжелых танков Leopard 2 украинским военнослужащим. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».