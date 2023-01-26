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Глава Nord Stream заявил о невиновности России во взрывах на «Северных потоках»

Полина Долганова
В мире
Глава Nord Stream заявил о невиновности России во взрывах на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Россия вряд ли могла организовать взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Такое мнение выразил исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг. Об этом пишет издание Die Zeit.

— Варниг говорит, что не верит, что Россия несет ответственность за нападение. <...> «Русские? Нет», — говорится в материале.

На вопрос журналиста Die Zeit о том, может ли за атаками стоять страна НАТО, Варниг кивнул и уточнил, что это является лишь предположением.

Инцидент на газопроводе «Северный поток — 2» произошел 26 сентября, когда было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Газпром был допущен к месту взрыва на «Северных потоках». По его словам, в результате происшествия образовались две воронки, а разрыв труб составил больше 200 метров. О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы Северный поток — 2 Россия НАТО Северный поток
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