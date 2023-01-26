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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера субботы из-за гололедицы

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера субботы из-за гололедицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В связи с гололедицей синоптики объявили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности, он продлится до 21:00 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 26 января.

— Прочие опасности. Период предупреждения — до 21:00 28 января. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Период его действия продлится до 21:00 26 января, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры. По словам эксперта, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что на текущей неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз. Ближе к выходным количество осадков в городе может увеличиться.

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