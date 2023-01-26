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«Все под кайфом»: читатели Washington Post раскритиковали высказывания Блинкена о будущем Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Все под кайфом»: читатели Washington Post раскритиковали высказывания Блинкена о будущем Украины
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже сейчас необходимо поднимать вопрос о будущем Украины. По его словам, нужно спланировать, как можно обеспечить «справедливый и прочный мир», поддерживающий территориальную целостность республики.

Однако читатели американского издания The Washington Post раскритиковали Блинкена из-за его размышлений о мире.

— А вы знали, что на следующей неделе, 2 февраля, русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию. Россия потеряла во Второй мировой от 28 до 44 миллионов человек. А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я — нет, — сказал red dog.

Clever Dog предположил, что команда Блинкена и он сам находятся «под кайфом», поскольку их высказывания не имеют ничего общего с реальностью.

Помимо этого, пользователи социальной сети Twitter поддержали американского бизнесмена Илона Маска, выступившего против помощи США в планировании атаки Украины на Крым.

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