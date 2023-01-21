«Украина должна сдаться»: американцы отреагировали на план США по захвату Крыма

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Пользователи социальной сети Twitter поддержали американского бизнесмена Илона Маска, выступившего против помощи США в планировании атаки Украины на Крым.

— Украина должна сдаться. Если бы они сдались в самом начале, они бы не потеряли столько людей, — оставил комментарий один из комментаторов.

Другой написал, что, обсуждая вопрос Крымского полуострова, «надо остановиться», поскольку США должны выступать в роли посредника к дипломатическому урегулированию конфликта, а не подталкивать стороны к дополнительным разрушениям.

В свою очередь блогер Ян Майлз Чонг отметил, что тема Крыма не касается интересов граждан Украины, поскольку данным вопросом увлечено лишь руководство НАТО, «а умирать придется молодым украинским мужчинам».

Канадский предприниматель Джошуа Карту заявил, что независимо от того, кто прав в данной теме, такие обсуждения безумны. Он также добавил, что украинское руководство должно сесть за стол переговоров для прекращения конфликта.

До этого Маск раскритиковал американские власти, которые готовы поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.