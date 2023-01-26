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Эксперт по рынку труда рассказала о позитивном тренде 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт по рынку труда рассказала о позитивном тренде 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина сообщила, что один из самых ярких и позитивных трендов 2022 года — снижение всех видов дискриминации при найме на работу, в частности возрастной.

Работодатели стали все чаще нанимать специалистов старше 45 лет. Существенные изменения в поведении работодателей при найме вызваны внешними объективными причинами — от демографической ямы, «старения» трудоспособного населения, дефицита рабочих специальностей вплоть до сдвигов в трудоустройстве мигрантов и частичной мобилизации.

Осенью прошлого года доля приглашений кандидатов на платформе hh.ru в возрасте 41–50 лет достигла 12 процентов, в 2021 году этот показатель был ниже 10 процентов, передает МИР 24.

Ранее сообщалось, что почти 50 процентов соискателей начинают активно искать работу в первые недели нового года. На основе открытых или обновленных резюме, опубликованных с начала 2023 года, аналитики определили, что полтора миллиона человек решили начать «новую жизнь», передает Nation news.

Карьерные консультанты учебного центра «Профессионал», работающего в структуре столичной службы занятости, помогают горожанам подготовиться к встрече с работодателем и трудоустроиться в кратчайшие сроки. Специалисты центра поделились рекомендациями для эффективного и быстрого поиска работы.

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