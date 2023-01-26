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«Мерзкая гнида»: Соловьев осудил Слепакова после песни о погибшем солдате

Араз Салехов
Общество
«Мерзкая гнида»: Соловьев осудил Слепакова после песни о погибшем солдате
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Юморист Семен Слепаков вновь оказался в центре внимания из-за своей злополучной песни о погибшем солдате ВС РФ. В этот раз ведущий Владимир Соловьев высказался о комике в эфире канала «Россия 1».

— Жалкая, мерзкая гнида. Не человек. Вот просто кусок дерьма. И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно, — поделился он.

Также телеведущий назвал Слепакова «жалкой мерзкой скотиной».

В своем микроблоге комик опубликовал песню от лица матери, сын которой погиб в ходе боевых действий. После этого российский сенатор Константин Долгов призвал лишить шоумена российского паспорта за дискредитацию Вооруженных сил России.

Музыкант Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что песня Слепакова «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии». По его словам, в нынешние времена деятели культуры должны соотносить свое творчество с государственной идеологией.

Помимо этого, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем Telegram-канале жестко раскритиковал автора-песенника за его последнюю композицию. Журналист Андрей Сидорчик в свою очередь предложил Слепакову исполнить такую же песню про израильского солдата.

Владимир Соловьев Семен Слепаков Песни
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