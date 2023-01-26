Глава Минобороны ФРГ заявил, что танки Leopard 2 будут поставлены Украине до конца марта

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые были обещаны Украине, будут отправлены на территорию государства до конца марта этого года. Об этом в четверг, 26 января, сообщает портал Focus Online.

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