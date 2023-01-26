В Госдуме допустили появление механизма маркировки дипфейков к концу года

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России к концу 2023 года может появиться механизм маркировки дипфейков. Об этом в четверг, 26 января, заявил заместитель главы Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

— Я рассчитываю, что к концу года появится что-то связанное, может, с маркировкой дипфейков, — приводит его слова РИА Новости.

Дипфейк представляет собой технологию, которая дает возможность заменять элементы на существующих изображениях и видео с помощью нейтронных сетей.

В прошлом году в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием дипфейк-технологии. В комедийном сериале «ПМЖейсон» использовали образы актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона. Их образы были созданы с помощью дипфейк-технологии: искусственный интеллект заменяет лицо человека другим в фото-, видео- или аудиопространстве. В сериале снялись Юлия Башорина, Андрей Дерюгин и Андрей Коротков.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал «Вечерней Москве», что неизвестные создают странички-клоны в социальных сетях других людей и используют их фотографии, выдавая снимки за свои, чаще всего с целью мошенничества. При этом используют нарушители не только фото, но и дополнительную информацию профиля-донора.