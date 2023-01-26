В ДНР рассказали о попытках ВСУ отбить Угледар с помощью авиации

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Украинские солдаты предпринимали безуспешные попытки отбить Угледар с использованием авиации. Об этом в четверг, 26 января, сообщил советник временного исполняющего главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Противник за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей (в районе Угледара), — отметил он.

Однако украинская сторона потерпела неудачу, потеряв технику и солдат, цитирует Гагина РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска продвигаются в Донбассе.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что армия России вошла в город Угледар, на данный момент военные закрепились на окраинах и продолжают вести бои.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе.