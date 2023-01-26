Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков

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Не понимаю людей, которые радуются поставкам германских танков на Украину. Об этом в четверг, 26 января, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

— Я не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что теперь будут отправлены танки, — поделился он.

Министр считает, что военный конфликт не повод для радости, поскольку речь здесь идет о боевых действиях. При этом глава военного ведомства выразил понимание касательно обеспокоенности граждан Германии, которые остро реагировали на отправку танков на Украину, сообщает РИА Новости.

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение Германии отправить Киеву танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным». По ее словам, решение было принято под давлением американских властей.

Накануне Германия сообщила о своем решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».