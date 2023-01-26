Патриарх Кирилл: Снайперы в первую очередь целятся в батюшек

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Православные батюшки являются самой желанной мишенью украинских снайперов. Об этом в четверг, 26 января, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО, — сказал он.

Патриарх подчеркнул, что не понимает отсутствия у священников на передовой тех же гарантий, что есть у солдат. Батюшки, заметил патриарх Кирилл, призваны помогать армии, но только не оружием, передает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Патриарх Кирилл также заявил, что сегодня не стоит делать общие выводы насчет покинувших Россию граждан, они уезжали по разным причинам, многим из них нужны духовная помощь и назидание.

В ноябре 2022 года СБУ начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находились рядом с лаврой.

Кроме того, СБУ начала проверку видеофрагментов с «пророссийскими» песнопениями в Киево-Печерской лавре. Видео, о котором идет речь, выложил в Сеть священник Православной церкви Украины Михаил Емельян.