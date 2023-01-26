CDS: Италия поставит на Украину ЗРК и израильские БПЛА

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Италия поставит Украине зенитные ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты израильской разработки и другое оружие. Об этом в четверг, 26 января, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Уточняется, что Италия планирует передать ВСУ один ЗРК SAMP/T, который будет оснащен примерно 20 ракетами. Также Украина может получить тяжелую артиллерию, генераторные установки и транспортные средства. По данным СМИ, Италия также снабжает ВСУ разведданными со спутников.

До этого политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что после поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта.

Накануне Германия сообщила о решении поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «ВМ».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой армии и ряда других европейских. Его разработали в Германии в конце 1970-х годов. На данный момент самые распространенные модификации А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия 2А7+.