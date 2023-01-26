США объявили группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией

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Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе министерства.

— Сегодняшние расширенные санкции в отношении «Вагнера», а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, поддерживающих российский военный комплекс, будут еще больше препятствовать способности Путина вооружать и оснащать свою военную машину, — говорится в сообщении.

Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью». Минфин также указал на различные компании, якобы связанные с деятельностью ЧВК и ее финансированием.

Также США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем, бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них — объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент» и организация Sewa Security Services.

20 января Пригожин отреагировал на заявление о намерении США признать его группу транснациональной преступной организацией. По его мнению, теперь взаимоотношения ЧВК и американцев можно назвать «разборкой преступных кланов».

До этого телеканал CNN заявил, что бойцы «Вагнера» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, штурмовые группы в составе «Вагнера» не отходят от своих позиций без команд, также им запрещено самостоятельно забирать пострадавших с поля боя, поскольку первоочередной задачей является наступление.