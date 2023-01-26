Госдеп ввел визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил России

Фото: shutterstock

США вводят визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа в четверг, 26 января.

— Департамент объявляет о шагах по введению визовых ограничений для 531 российского военнослужащего за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины в соответствии с разделом 212 «Закона об иммиграции и гражданстве», — говорится в документе.

В Госдепе также заявили, что Белый дом непоколебим в своей решимости противостоять «агрессии России и другим дестабилизирующим действиям во всем мире».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

26 января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью».