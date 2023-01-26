Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдеп ввел визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил России

Евгений Жуков
В мире
Госдеп ввел визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил России
Фото: shutterstock

США вводят визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа в четверг, 26 января.

— Департамент объявляет о шагах по введению визовых ограничений для 531 российского военнослужащего за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины в соответствии с разделом 212 «Закона об иммиграции и гражданстве», — говорится в документе.

В Госдепе также заявили, что Белый дом непоколебим в своей решимости противостоять «агрессии России и другим дестабилизирующим действиям во всем мире».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

26 января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью».

Санкции Россия Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте