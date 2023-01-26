Рок-ораторию в память о подвиге «Молодой гвардии» представят москвичам

Фото: shutterstock

Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье» для старшеклассников, кадетов, юнармейцев и студентов состоятся в Москве 28 и 29 января.

Всем зрителям, посетившим показы, подарят новое издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Мероприятие посвящено деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая была образована школьниками в годы Великой Отечественной войны.

В этом году исполняется 80 лет с момента казни участников движения: в январе 1943-го года фашисты сбросили тела 71-го человека в шурф шахты № 5 в городе Краснодон, расположенном на территории сегодняшней Луганской народной республики.

О необходимости этого шага заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, отметив необходимость возвращения в школьную программу произведений советских классиков, формирующих общественное сознание целых поколений.

По словам руководителя проекта Дмитрия Бикбаева, данная работа стала значительным вкладом в просветительскую работу с молодежью посредством культуры и искусства. Специальный показ рок-оратории будет транслироваться 28 января на ресурсах Российского общества «Знание».

До этого стало известно, что Минпросвещения включит в школьную программу творчество некоторых советских писателей, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова.

Накануне сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда», в создании которой приняли участие музеи стран СНГ.