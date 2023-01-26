Власти Москвы предупредили о возможном гололеде до утра 27 января

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Гололед в городе может продлиться до 10:00 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Будьте внимательны и аккуратны на улице. При управлении автомобилем строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в Telegram-канале комплекса.

Гололед образовался на улицах Москвы примерно к 18:00 четверга, 26 января. Городские службы постоянно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры.

Так, за последние несколько десятилетий увеличилась «повторяемость экстремальных событий» — от очень холодных до очень теплых. Эти перепады, подчеркнул Вильфанд, являются следствием изменения климата.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что эта неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной.