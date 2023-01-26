Водителей предупредили о гололеде на дорогах Москвы

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По прогнозам синоптиков, до 10:00 утра 27 января на дорогах Москвы местами ожидается гололедица, водителям рекомендуется быть осторожными и внимательными. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Водителей также призвали быть особенно внимательными на тех участках, где есть подъемы, а именно на эстакадах и мостах.

До этого стало известно, что гололед в городе может продлиться до утра пятницы. Горожан призвали быть внимательными и аккуратными на улице.

Гололед образовался на улицах Москвы примерно к 18:00 четверга, 26 января. Городские службы постоянно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», с чем могут быть связаны резкие перепады температуры.