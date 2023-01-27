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Вильфанд сообщил о погоде в Москве в начале февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд сообщил о погоде в Москве в начале февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Теплая погода без существенных осадков будет сохраняться в Москве в начале февраля. Температура днем в ближайшие шесть дней не будет опускаться ниже 4 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Мягкая, спокойная и комфортная погода будет в Москве до конца января — небольшой снег, температура днем 2-4 градуса мороза, сильного ветра не будет. Хотя по климату последняя пятидневка января является самой холодной, но в этом году не так. Начало февраля тоже будет умеренно теплым. 1 числа температура будет минус 4-плюс 1 градус, в последующие дни она понизится на 1-2 градуса, — рассказал он.

Синоптик добавил, что с 30 января погода в столице станет пасмурнее, так как атмосферное давление понизится. По его словам, облака будут хмурые, никаких просветов, и так до конца рабочей недели, передает ТАСС.

В конце рабочей недели и на выходных в Москве и области ожидается достаточно мягкая зимняя погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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