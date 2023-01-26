Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных

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В конце рабочей недели и на выходных в Москве и области ожидается достаточно мягкая зимняя погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температурные показатели в последний рабочий день в Москве на 3–4 градуса превысят климатическую норму, показав на столбиках термометра минус 3–4 градуса. Формировать столичную погоду в этот день будут циклоны, перемещающиеся по северным регионам европейской части РФ.

— В пятницу один из этих циклонов заденет столицу своей теплой частью: погода будет облачная, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде слабого снега. В ночь на пятницу в Москве ожидается минус 1–3 градуса, по области — от нуля до трех градусов мороза, днем в столице ожидается от нуля до минус двух, а в Подмосковье — от минус четырех до плюс одного градуса.

Леус уточнил, что сейчас снежный покров составляет 22 сантиметра, это примерно на 30 процентов ниже нормы. Однако за пятницу к нему может прибавиться 1–2 сантиметра.

Ветер будет дуть юго-западный, 4–9 метров в секунду, а давление будет постепенно повышаться, превысив положенную норму и достигнув 751 миллиметра ртутного столба. Под снегом сохранится гололедица, так что по-прежнему будет очень скользко.

В субботу, 28 января, влияние циклона на столицу ослабеет, к берегам Москвы-реки придут чуть более холодные воздушные массы.

— Ночью в субботу в Москве ожидается минус 4–6 градусов, в области — 3–8 градусов. В первый выходной день в мегаполисе столбики термометра покажут 2–4 градуса ниже нуля в дневные часы. В Подмосковье — минус 1–6, ветер будет северо-восточный, несильный, давление немного повысится и на семь единиц превысит нормальные значения.

В воскресенье, 29 января, в город придет следующий циклон, который будет активен на северо-западе РФ. Своим краем он заденет столичный регион.

— Днем вновь уплотнятся облака, местами пройдет небольшой снег. Температурный фон слегка изменится: 4–6 градусов мороза ночью в столице, 3–8 градусов с отрицательными значениями в Подмосковье, — уточнил спикер.

Днем ожидается минус 2–4 градуса в столице, 1–6 градусов по области. Давление будет падать, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что на 4–6 единиц ниже нормы.

Новая неделя начнется в столице небольшим снегом и слабыми морозами, заключил собеседник «ВМ».