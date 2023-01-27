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Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО

Юлия Курганова
В мире
Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО
Фото: shutterstock

Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический альянс.

Он сказал, что осуществление им новых акций зависит от «самого Эрдогана», который не хочет пускать шведов в НАТО. По утверждению радикала, как только Турция даст добро Швеции на присоединение к альянсу, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством», сообщает издание Aftonbladet.

В начале 2023 года отношения Турции и Швеции начали резко ухудшаться. После серии скандальных акций в шведской столице Анкара открыто заявила, что о поддержке вступления скандинавской страны в НАТО не может идти и речи. Почему страны конфликтуют, чего хочет каждая из сторон и чем это может закончиться — в материале «Вечерней Москвы». После череды скандальных акций в центре Стокгольма власти Турции отменили намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Швеция Реджеп Эрдоган Турция НАТО
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