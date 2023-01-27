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Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 27 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам снежную и теплую погоду 27 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 27 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Теплая погода без существенных осадков будет сохраняться в Москве в начале февраля. Температура днем в ближайшие шесть дней не будет опускаться ниже 4 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он добавил, что с 30 января погода в столице станет пасмурнее, так как атмосферное давление понизится.

В конце рабочей недели и на выходных в Москве и области ожидается достаточно мягкая зимняя погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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