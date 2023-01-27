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Более 380 тысяч студентов записались в волонтерское движение Москвы

Александр Афонин
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Более 380 тысяч студентов записались в волонтерское движение Москвы
Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Сегодня в столичном волонтерском движении числится более 380 тысяч студентов, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 27 января.

— Благодаря открытию новых волонтерских центров в округах столицы в Москве увеличилось число молодежи, занимающейся добровольчеством. Студенты — это настоящие двигатели волонтерства. Они активные, любознательные и неравнодушные, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Согласно статистике, наибольшую активность среди добровольцев проявляют студенты начальных курсов. Также по итогам 2022 года стало известно, что в рядах волонтеров-студентов преобладают девушки — 70,9 процента против 29,1 процента молодых людей, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 января ресурсный центр «Мосволонтер» организовал ежегодный зимний набор добровольцев-рекрутеров. Присоединиться к команде добровольцев можно на портале движения, где в списке событий необходимо выбрать соответствующий пункт и заполнить анкету.

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