Более 380 тысяч студентов записались в волонтерское движение Москвы
Сегодня в столичном волонтерском движении числится более 380 тысяч студентов, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 27 января.
— Благодаря открытию новых волонтерских центров в округах столицы в Москве увеличилось число молодежи, занимающейся добровольчеством. Студенты — это настоящие двигатели волонтерства. Они активные, любознательные и неравнодушные, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Согласно статистике, наибольшую активность среди добровольцев проявляют студенты начальных курсов. Также по итогам 2022 года стало известно, что в рядах волонтеров-студентов преобладают девушки — 70,9 процента против 29,1 процента молодых людей, передает официальный сайт мэра Москвы.
19 января ресурсный центр «Мосволонтер» организовал ежегодный зимний набор добровольцев-рекрутеров. Присоединиться к команде добровольцев можно на портале движения, где в списке событий необходимо выбрать соответствующий пункт и заполнить анкету.