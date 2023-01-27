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«Бред сивой кобылы»: мать Смольянинова ответила на обвинения Охлобыстина

Лейла Алиева
Общество
«Бред сивой кобылы»: мать Смольянинова ответила на обвинения Охлобыстина
Фото: YouTube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Мать Артура Смольянинова* Мария опровергла слова актера Ивана Охлобыстина о том, что ее сын избивал жену. По ее словам, артист никогда не поднимал руку на свою бывшую супругу актрису Дарью Мельникову, однако мог ударить журналистов, которые тайком снимали его.

— Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина. Он с журналистами был резок, в отличие от женщин, — заявила она.

С женой у Смольянинова были прекрасные отношения, а развелись они совсем по другой причине, заключила мать Смольянинова в беседе с «Комсомольской правдой».

Об отношениях бывших супругов Охлобыстин высказался после травли общественности в адрес Мельниковой. Он отметил, что не стоит хейтить актрису, так как раньше бывший муж ее сильно избивал.

После этого Смольянинов начал угрожать судебным разбирательством. Охлобыстин заявил, что раньше актер был для него «классным мальчишкой» и казался настоящим трудягой и романтиком. Однако время идет и несмотря на то, что Охлобыстин должен испытывать к нему неприязнь, он не может этого сделать.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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