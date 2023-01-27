В Нидерландах вынесут заключение по делу о золоте скифов

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Генеральный прокурор Нидерландов выдаст консультативное заключение по делу о похищенном скифском золоте. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема.

Руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что суд попросит передать коллекции на Украину, однако физически оставит ее в Нидерландах. В связи с этим решение о возврате коллекции в Крым будет отложено, передает РИА Новости.

26 октября 2021 года Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Позже первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов является обыкновенным воровством. Россия и Украина, по его словам, не имеют к этому отношения, ведь речь идет о споре между музеями. Скифское золото следует вернуть туда, куда обещали в Бонне и Амстердаме в 2013 году, — в Крым, подчеркнул депутат.