Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Клишас заявил, что незаконные санкции не могут быть предметом переговоров

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Клишас заявил, что незаконные санкции не могут быть предметом переговоров
Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции, носящие незаконный характер, не станут предметом для переговорного процесса по Украине. Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Таким образом сенатор прокомментировал предложение США о возможном смягчении ограничений против России в обмен на вывод российской армии с Украины и «возвращения территорий».

— Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Также сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о санкциях в отношении России. По его мнению, Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Штатов к переговорам, как написали некоторые СМИ.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров в свою очередь считает, что такого рода заявления Нуланд вызывают только удивление и раздражение. Сенатор вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что «западные лидеры заманили Россию в ловушку «Минских соглашений» и использовали тягучие переговоры для усиления военного потенциала киевского режима».

Санкции Андрей Клишас Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте