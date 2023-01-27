Клишас заявил, что незаконные санкции не могут быть предметом переговоров

Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции, носящие незаконный характер, не станут предметом для переговорного процесса по Украине. Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Таким образом сенатор прокомментировал предложение США о возможном смягчении ограничений против России в обмен на вывод российской армии с Украины и «возвращения территорий».

— Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Также сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о санкциях в отношении России. По его мнению, Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Штатов к переговорам, как написали некоторые СМИ.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров в свою очередь считает, что такого рода заявления Нуланд вызывают только удивление и раздражение. Сенатор вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что «западные лидеры заманили Россию в ловушку «Минских соглашений» и использовали тягучие переговоры для усиления военного потенциала киевского режима».