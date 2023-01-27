Песков: Указы о помиловании участвующих в СВО заключенных секретны

Фото: Администрация президента РФ

Все распоряжения о помиловании бывших заключенных, которые принимали участие в спецоперации на Украине, секретны и осуществляются строго в рамках закона. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 января.

— Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством, — цитирует Пескова РИА Новости.

5 января основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, которая принимала участие в спецоперации на Украине, завершила контракт на шесть месяцев и была помилована.

28 января Дмитрий Песков заявил, что американский президент Джо Байден имеет возможность быстро завершить конфликт на Украине, отдав приказ киевскому режиму. Таким образом он прокомментировал заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он смог бы остановить конфликт за 24 часа.