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Трамваи двух маршрутов задерживаются в районе Нагатино-Садовники

Лейла Алиева
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Трамваи двух маршрутов задерживаются в районе Нагатино-Садовники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

Трамваи № 47 и 49 задерживаются на юге столицы по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 27 января.

— На пересечении Нагатинской улицы и проспекта Андропова (в районе остановки «Метро Коломенская») по техническим причинам задерживаются трамваи № 47 и 49, — говорится в сообщении.

Из-за случившегося маршруты транспорта были временно изменены. Москвичам рекомендуется быть внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Трамваи № 4 и 25 вместо Оленьего Вала и Большой Ширяевской улицы будут ходить через Краснобогатырскую улицу, метро «Преображенская площадь» и Стромынку 26 января с 10:00 до 11:00. Изменения связаны с обрезкой деревьев возле трамвайной линии.

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