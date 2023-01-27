Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

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В выходные дни (28–29 января) в столице ожидается небольшой снег. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В субботу, 28 января, будет облачно с прояснениями, днем и ночью прогнозируют небольшие осадки. Термометры покажут от минус пяти до минус двух градусов, — поделились они.

При этом 29 января погода особо не изменится, однако чуть повысится температура — от минус семи до минус двух градусов. В первый день следующей недели, 30 января, ожидается небольшой снегопад, термометры будут держаться на показателях от минус пяти до минус одного градуса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящих выходных. По его словам, в конце рабочей недели и на выходных в Москве и области ожидается достаточно мягкая зимняя погода. Температурные показатели в последний рабочий день в Москве на 3–4 градуса превысят климатическую норму, показав на столбиках термометра минус 3–4 градуса.