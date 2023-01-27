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Нуланд заявила, что США рады превращению «СП-2» в «груду металла»

Араз Салехов
В мире
Нуланд заявила, что США рады превращению «СП-2» в «груду металла»
Фото: flickr/statephotos

Администрация американского правительства рада знать, что ветка газопровода «Северный поток — 2» уничтожена. Об этом в пятницу, 27 января, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

— Думаю, что администрация очень рада узнать, что «Северный поток — 2» теперь, как вы любите говорить, представляет собой кусок металла на дне моря, — цитируют ее «Известия».

Инцидент на газопроводе «Северный поток — 2» произошел 26 сентября, когда было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, Нуланд заявила, что США готовы пойти на смягчение санкций в отношении России ради серьезных переговоров по конфликту на Украине. В частности, РФ необходимо вывести войска с территории Украины и «вернуть земли». По ее словам, той же позиции придерживается и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия США Северный поток
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