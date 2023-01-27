ООН в Женеве пригласила Россию на мероприятие в память о жертвах холокоста

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Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила руководитель отдела коммуникаций организации Алессандра Велуччи.

— Сотрудник по протокольным вопросам ООН направил вербальную ноту всем постоянным представительствам, аккредитованным при ООН в Женеве, включая упомянутое вами представительство (России — прим.«ВМ»), — рассказала она.

На мероприятия также приглашены все государства — члены ООН, неправительственные организации, а также журналисты и общественность, передает РИА Новости.

В этот же день президент России Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

С 16 по 31 января в России проходит ежегодная «Неделя памяти жертв Холокоста». Неделя памяти по традиции становится масштабным общественным событием, посвященным одной из крупнейших трагедий ХХ века. В 2022 году более тысячи мемориальных, культурных, образовательных и просветительских мероприятий «Недели памяти» прошли в 82 регионах страны.